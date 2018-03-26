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Илон Маск будет производить Lego из кирпичей
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Илон Маск будет производить Lego из кирпичей 

Вести.Ru 53 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Глава Boring Company, бизнесмен Илон Маск, рассказал о своем новом стартапе. Предприниматель планирует производить конструкторы, похожие на Lego, только сделанные из кирпичей. С помощью них можно будет без дополнительных скрепляющих материалов строить здания и скульптуры, написал Маск в своем «Твиттере».
"Кирпичи в реальном масштабе будут сделаны из туннельных камней. С их помощью можно будет создавать скульптуры и постройки. Они подойдут для сейсмических нагрузок Калифорнии", — отметил бизнесмен.
New Boring Company merch coming soon. Lifesize LEGO-like interlocking bricks made from tunneling rock that you can use to create sculptures & buildings. Rated for California seismic loads, so super strong, but bored in the middle, like an aircraft wing spar, so not heavy.
— Elon Musk (@elonmusk) 26 марта 2018 г.
По словам Маска, кирпичи будут сцепляться между собой, как детали конструктора, а сделаны они будут из камней, которые компания заберет во время бурения тоннелей.
Уже известно, что первый комплект необычного Lego будет посвящен Древнему Египту. С его помощью можно будет собирать пирамиды и сфинксов. Когда конструктор от Маска поступит в продажу, впрочем, неизвестно.
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