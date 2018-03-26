Злой ремонт: виды работ, которые не стоит делать самим

Благодаря подробным инструкциям на YouTube можно подумать, что несложно установить унитаз, подключить батарею, провести проводку. Но люди на этих видео — профессионалы, они выполняют такие работы каждый день. А потому даже точное повторение их действий и базовые знания не уберегают от проблем. Обязательного участия специалистов требуют любые взаимодействия с инженерными коммуникациями. Мнение эксперта

Важный этап ремонта — проведение инженерных коммуникаций. И это именно то, за что не стоит браться самому. Во-первых, изучение теоретических основ, технологии работ и используемых материалов займет очень много времени. Во-вторых, некачественно выполненные работы по электрике, водоснабжению или отоплению приведут к аварийным ситуациям как в квартире, так и во всем доме. Подобные работы нужно доверять не просто ремонтным бригадам, а именно узкопрофильным специалистам, которые имеют большой опыт в этих сферах.

Так какие же именно работы не стоит делать самостоятельно? Непредсказуемый огонь

Раньше в каждом доме были печь или дровяной камин. Кто сегодня не мечтает сидеть холодными вечерами у жаркого огня, укрывшись вязаным пледом, с кружкой глинтвейна в руке? Треск поленьев, завораживающая пляска языков пламени, мягкий свет — уютно и тепло.

Правда, свободно установить дровяной камин могут только владельцы частных домов и коттеджей. В городских квартирах он допустим только на последних этажах при получении разрешения от специальной инспекции на внутреннее переустройство и реконструкцию фасада. Так что, может, все же лучше купить электро— или биокамин?

Однако открытый огонь в квартире — это еще и газовые плиты. Вот их точно ни в коем случае нельзя пытаться устанавливать и подключать самостоятельно. Это должен делать сотрудник специальной службы, а не частный мастер, иначе есть риск получить большой штраф.

Да и дело даже не в деньгах. Просто несерьезного отношения к себе «вспыльчивая» стихия не терпит — все «авось» и «примерно» обычно оказываются не в нашу пользу. Что тут опасного? Непрофессиональное подключение газовой плиты, как и выбор неправильного материала для дровяного камина или не того места его установки, неверный расчет веса и параметров его взаимосвязанных частей: портала, топки, топливника и дымохода либо отклонение от этих параметров в ходе обустройства — все закончится плачевно. И для здоровья, и для имущества, причем не только нашего: взрывы, пожары, перекос и обрушение конструкций, задымления, отравления угарным газом. К тому же это еще и огромные финансовые расходы. Это, конечно, если повезет и все останутся живы.

Всепоглощающая вода

Воду подчинить проще, чем огонь, и в обычной квартире эта стихия опасна больше не для здоровья, а для кошелька.

Радиаторы, полотенцесушители, раковины, душевые кабины — все эти приборы и устройства нуждаются в воде для адекватного функционирования. И, казалось бы, чего тут сложного — установить душевую кабину? К ней чаще всего прилагаются понятные инструкции — судя по ним, подсоединить самому душ ничего не стоит. На практике оказывается, что здесь есть много своих тонкостей, и в случае ошибок при подключении последствия будут не самыми приятными.

В квартире, которую я когда-то снимала, душевую кабину явно устанавливали самостоятельно: после каждой водной процедуры приходилось убирать воду с кафеля. Она просачивалась сквозь щели, необработанные герметиком, и грозила потопом соседям, а мне — возмещением убытков в размере стоимости ремонта.

А радиаторы? Все же очевидно: батареи крепятся кронштейном, подсоединяются к центральному отоплению — и совсем скоро по квартире расходится драгоценное тепло.

Что тут опасного? Некорректная установка радиаторов, душевой кабины или унитаза приведет к прорыву трубы, затоплению и получению ожогов от горячей воды. Проблемы возникнут у всего дома, если неаккуратные действия повредят центральную систему водоснабжения. Кроме того, неправильно установленные батареи плохо греют зимой, а затраты на сантехников и переподключение в отопительный сезон влетают в копеечку. Отдельного внимания заслуживают сауны. Существуют полностью готовые к эксплуатации сборные модели — установить их можно в любой квартире с просторной ванной или коридором. Главное, знать законы, регламенты и технические требования. С некоторыми тонкостями установки саун в квартире можно познакомиться в статье «Сауна дома: пять советов тем, кто давно мечтал, но не мог решиться», но все основные работы стоит доверить опытному мастеру.

Готовую сауну можно заказать в магазине «Ателье саун». Эргономичность, быстрота сборки и небольшие габариты позволяют установить ее прямо в квартире. Несмотря на небольшой размер, она может быть оборудована как стандартной печью для сауны, так и дополнительным парогенератором.

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Когда-то люди считали грозу проявлением гнева богов, теперь эта энергия —электричество — сильно упрощает нашу жизнь. Но при небрежном обращении она опасна не меньше огня. А чтобы не иметь с ней проблем, достаточно выполнять простое правило — не лезть к прокладке кабелей и установке электротехнических приборов без должных знаний, навыков и подготовки.

Когда мы с мужем купили квартиру, выяснилось, что предыдущие жильцы включали в обычную розетку электроплиту. Пришлось менять всю проводку, что обошлось нам в 40 000 рублей при площади жилья 24 кв. метра. Работу электрик сделал качественно, но он был из сторонней организации: возникли проблемы с управляющей компанией, пришлось заполнять массу бумаг. Чтобы избежать подобной волокиты, лучше сразу вызывать для любых электромонтажных работ специалистов управляющей компании.

Важный аспект монтажа электропроводки — предварительные расчеты. Хотите прокладывать ее сами? Тогда придется рассчитать нагрузку, которую будет держать кабель, и вычислить общую мощность электроэнергии — она зависит от количества приборов, одновременно работающих в доме. Поэтому потребуется самостоятельно определить ток, потребляемый каждым из них. А потом выбрать оптимальный тип электромонтажа и рассчитать сечение проводов с учетом допустимой длительной токовой нагрузки и потерь напряжения.

А нам все это надо? Вникать в подобные тонкости и сложности не своей специальности, рискуя все равно ошибиться и получить в итоге результат, который далек от желаемого? На мой взгляд, будет лучше для всех, если каждый займется своим делом. Врач будет лечить, портной — шить, а электрик — ремонтировать проводку. Что тут опасного? Остаться на несколько часов или даже суток без электричества — меньшая проблема, которая возникнет в случае ошибки. Как вариант, она проявит себя в масштабах всего дома. При коротком замыкании есть риск возгораний, которые чреваты большими пожарами. А еще опасность повреждения общественного оборудования, возмещение стоимости которого — немалые деньги. И не забывайте, что любое неаккуратное взаимодействие с электричеством заканчивается ударом тока, и в лучшем случае ожогами. Отдельно стоит упомянуть работы с высокотехнологичными устройствами, которые также не рекомендуется выполнять самостоятельно. Это инсталляция электрических теплых полов — спасения для тех, кто в любой сезон любит ходить дома босиком, монтаж систем кондиционирования и подключение электроустройств, контактирующих с водой.

Что в итоге?

Перепоручив все перечисленные работы мастерам своего дела — профильным специалистам, мы можем рассчитывать на то, что они будут выполнены грамотно. Это гарантирует душевное спокойствие и безопасность, так необходимые нам и нашему дому. Это поможет сберечь нервы, здоровье и избежать серьезных финансовых потерь. Кроме того, это дарит нам эстетическое удовольствие от того, что все сделано аккуратно и красиво. А еще, конечно, высвобождает наше время и силы для тех ремонтных работ в интерьере, в которых наши собственные таланты очень даже пригодятся.

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