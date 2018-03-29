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Законопроект о порядке ввода в гражданский оборот лекарств для медприменения принят ГД в первом чтении
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Законопроект о порядке ввода в гражданский оборот лекарств для медприменения принят ГД в первом чтении 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания приняли в первом чтении правительственный законопроект о порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения.
«Законопроектом вносятся изменения в федеральный закон «Об обращении лекарственных средств», предусматривающие установление механизма ввода в гражданский оборот на территории РФ лекарственных препаратов производителями лекарственных средств и лицами, осуществляющими ввоз в РФ лекарственных препаратов, посредством представления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, сведений о качестве лекарственных препаратов или получения соответствующего разрешения для иммунобиологических лекарственных препаратов», — говорится в пояснительной записке.
Законопроектом также предлагается вводить в гражданский оборот каждую серию иммунобиологических лекарственных препаратов (как отечественных, так и импортных) на основании разрешения, которое будет выдаваться Росздравнадзором с учетом заключения о соответствии серии требованиям, установленным при государственной регистрации лекарственного препарата, выданного федеральным учреждением.
Кроме того, законопроектом предусмотрено срок вступления в силу — по истечении 12 месяцев после его официального опубликования.
Проект закона подготовлен Минздравом России.
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