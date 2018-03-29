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В ГД внесли проект об ужесточении наказания за незаконный оборот алкоголя
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В ГД внесли проект об ужесточении наказания за незаконный оборот алкоголя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий внесен в Госдуму депутатами ГД и членами СФ, следует из электронной базы данных.
Законодательная инициатива была внесена в нижнюю палату парламента депутатами ГД Сергеем Катасоновым, Борисом Чернышовым, Алексеем Веллером и членами СФ Сергеем Калашниковым и Эдуардом Исаковым.
"Вместе с тем увеличение доли потребления нелегальной продукции свидетельствует о недостаточности принимаемых регулятивных мер и необходимости усиления их эффективности", — говорится в пояснительной записке.
Законопроект предполагает увеличение максимального срока наказания по статье 171.1 УК РФ за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт продукции без маркировки или нанесения такой маркировки в виде лишения свободы до 4 лет, исключение из диспозиции нормы криминообразующего признака в виде цели сбыта.
Проект закона предлагает рассматривать действия, предусмотренные статьей 180 УК РФ, как тяжкие преступления и определить размер особо крупного ущерба в 500 тысяч рублей.
"Включить в статью 180 УК РФ примечание по аналогии со статьей 151.1 УК РФ, предусмотрев, что основанием для юридического учета неоднократности в качестве отдельного признака состава является вступление в силу соответствующего правоустанавливающего акта, которым будет являться постановление по делу об административном правонарушении", — отмечается в пояснительной записке.
Авторы инициативы подчеркивают, что действующее законодательство не позволяет эффективно противодействовать незаконному обороту табачных изделий.
Правительство РФ не поддерживает законопроект в представленной редакции.
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