В ГД внесли проект об ужесточении наказания за незаконный оборот алкоголя

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Законопроект об усилении ответственности за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий внесен в Госдуму депутатами ГД и членами СФ , следует из электронной базы данных.

"Вместе с тем увеличение доли потребления нелегальной продукции свидетельствует о недостаточности принимаемых регулятивных мер и необходимости усиления их эффективности", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект предполагает увеличение максимального срока наказания по статье 171.1 УК РФ за производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт продукции без маркировки или нанесения такой маркировки в виде лишения свободы до 4 лет, исключение из диспозиции нормы криминообразующего признака в виде цели сбыта.

Проект закона предлагает рассматривать действия, предусмотренные статьей 180 УК РФ, как тяжкие преступления и определить размер особо крупного ущерба в 500 тысяч рублей.

"Включить в статью 180 УК РФ примечание по аналогии со статьей 151.1 УК РФ, предусмотрев, что основанием для юридического учета неоднократности в качестве отдельного признака состава является вступление в силу соответствующего правоустанавливающего акта, которым будет являться постановление по делу об административном правонарушении", — отмечается в пояснительной записке.

Авторы инициативы подчеркивают, что действующее законодательство не позволяет эффективно противодействовать незаконному обороту табачных изделий.