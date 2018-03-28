В ГД внесли проект об усилении ответственности за невыполнение распоряжений командира воздушного судна

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается усилить административную ответственность за невыполнение распоряжений командира воздушного судна. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.

«Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте. Предусматривается также ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования», — сообщается в документе.

Предполагается, что данный проект позволит привлекать виновных не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.