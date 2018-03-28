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В ГД внесли проект об усилении ответственности за невыполнение распоряжений командира воздушного судна
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В ГД внесли проект об усилении ответственности за невыполнение распоряжений командира воздушного судна 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается усилить административную ответственность за невыполнение распоряжений командира воздушного судна. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правительства страны.
«Законопроектом предлагается усилить административную ответственность, в частности, за невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также за ряд других противоправных деяний, совершаемых на воздушном транспорте. Предусматривается также ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования», — сообщается в документе.
Предполагается, что данный проект позволит привлекать виновных не только в случае грубого нарушения общественного порядка, но и за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования.
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