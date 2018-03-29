В ГД внесен законопроект о введении предупреждения для физлиц за совершение административных нарушений

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, которым предполагается введение предупреждения для физлиц за совершение правонарушений в качестве альтернативы штрафам. Соответствующий документ опубликован на парламентской электронной базе.

«Законопроект предлагает внесение изменений в нормы Кодекса (КоАП РФ , Кодекс об административных правонарушениях — прим. Агентства «Москва» ) с целью предусмотреть для правонарушителей-граждан такой вид административного наказания, как предупреждение», — говорится в пояснительной записке.

«Согласно полученной из Росреестра статистической информации, подавляющее большинство от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за указанные правонарушения, составляют граждане. При этом санкциями для граждан предусмотрено безальтернативное административное наказание только в виде штрафа, без предупреждения. В то же время, при совершении аналогичных правонарушений субъектами МСП, административное наказание в виде штрафа может быть заменено им на предупреждение», — пояснили депутаты.