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В ГД внесен законопроект о введении предупреждения для физлиц за совершение административных нарушений
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В ГД внесен законопроект о введении предупреждения для физлиц за совершение административных нарушений 

Агентство «Москва» 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, которым предполагается введение предупреждения для физлиц за совершение правонарушений в качестве альтернативы штрафам. Соответствующий документ опубликован на парламентской электронной базе.
«Законопроект предлагает внесение изменений в нормы Кодекса (КоАП РФ, Кодекс об административных правонарушениях — прим. Агентства «Москва») с целью предусмотреть для правонарушителей-граждан такой вид административного наказания, как предупреждение», — говорится в пояснительной записке.
Авторы, депутаты Госдумы от «Единой России» Павел Крашенинников и Виктор Пинский, объяснили внесение инициативы необходимостью уравнять права физических лиц и предпринимателей, так как в настоящее время права первых ущемляются по сравнению с субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП).
«Согласно полученной из Росреестра статистической информации, подавляющее большинство от общего числа лиц, привлеченных к ответственности за указанные правонарушения, составляют граждане. При этом санкциями для граждан предусмотрено безальтернативное административное наказание только в виде штрафа, без предупреждения. В то же время, при совершении аналогичных правонарушений субъектами МСП, административное наказание в виде штрафа может быть заменено им на предупреждение», — пояснили депутаты.
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