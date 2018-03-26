CBI: финсектор Британии остается пессимистичным 

Москва, 26 марта — «Вести. Экономика». Оптимизм в секторе финансовых услуг Великобритании упал в первом квартале 2018 года, отметив самый продолжительный период пессимизма в отрасли после кризиса 2008 года, согласно данным исследования Конфедерации британской промышленности (CBI).
EPA/ANDY RAIN
Опрос 81 финансовой компании, проведенной совместно с PricewaterhouseCoopers, показал, что только 7% компаний заявили, что они в целом более оптимистичны по сравнению с предыдущими тремя месяцами, тогда как 24% были менее оптимистичными. Это восьмой квартал снижения настроений за последние девять кварталов, когда не отмечалось существенное увеличение оптимизма за три года, отметили в CBI. Согласно отчету, настроения в банковской сфере продолжали ухудшаться, а инвестиционные менеджеры также стали пессимистичными, в то время как другие секторы в целом не изменились. Пессимизм в отношении будущих перспектив произошел несмотря на расширение бизнеса в этом квартале и увеличение прибыли в целом. Страхование и банковское дело продемонстрировали значительный рост, но рост инвестиционного менеджмента застопорился. Ожидается, что объемы бизнеса в ближайшие три месяца будут развиваться стабильными темпами по большинству подсекторов, причем страхование является заслуживающим внимания исключением. Занятость выросла в первом квартале, и компании планируют увеличить численность персонала во втором квартале. "Мы видим противоречие между последовательной тенденцией сильных финансовых показателей и слабым уровнем уверенности в будущем", — сказал Эндрю Кайл, глава финансовых служб PwCПо его словам, власти Британии и ЕС договорились о сроках переходного периода, однако этого может быть недостаточно для компаний, которые ожидают негативных последствий выхода страны из состава ЕС.