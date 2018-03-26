Что известно о «снековом миллиардере» и основном владельце сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Денисе Штенгелове

Накануне в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел пожар, жертвами которого по последним данным стали 64 человека. СК возбудил уголовное дело по трем статьям и начал поиски собственников и арендаторов торгового центра. По информации источников «Интерфакса» и «Ведомостей», основным владельцем ТРЦ является « КДВ групп » — производитель снеков и сладостей, принадлежащий томскому бизнесмену Денису Штенгелову

В пресс-службе «КДВ групп» РБК заявили, что группа не имеет никакого отношения к «Зимней вишне». Сам Штенгелов в беседе с изданием не стал отрицать, что его компания связана со сгоревшим ТЦ, но подробных комментариев не дал. «Сейчас работаем с органами, все выясняется — что, как, почему, большая работа ведется», — сказал он. Во время второго разговора он сказал, что находится за границей и не может давать комментарии. В беседе с «Ъ-Сибирь» Штенгелов пообещал дать журналистам информацию позднее. «Я буду готов предоставить все комментарии через несколько дней. Дайте время», — сказал бизнесмен.

антон горелкин

депутат

«А человек, который зарабатывал на «Зимней Вишне» сейчас в Австралии , где он постоянно проживает. Это миллиардер Денис Штенгелов, владелец «КДВ Групп», российский кондитерский король. Структура собственности «Зимней Вишни» очень запутанная, через несколько юридических прокладок, но строился центр именно на его деньги и он обязан был знать, что и как строится, как эксплуатируется.

Формальный руководитель ТЦ тоже должен нести ответственность, но важно, чтобы ТЦ был принят в эксплуатацию в 2013 году. Акт приемки подписывался комиссией. Главную подпись ставил заместитель мэра, он же начальник управления городского благоустройства. Закрыть глаза на явные проблемы безопасности он мог только в одном случае, я считаю: если глаза ему закрыли деньгами.

У нас в Кемерове есть еще несколько торговых центров, построенных таким же образом из говна и палок: дешевый пластик, лабиринты коридоров и черт ногу сломит в документах о собственности. Их надо проверить от и до, и при малейшем нарушении закрывать к чертовой матери. Никакими коррупционными деньгами нельзя оплатить жизни детей.».

Источник «Интерфакса» сообщил, что в Кемерово выехал гендиректор ООО «КДВ групп» Сергей Братушев. «Он едет из Томска следственный комитет », — сообщил собеседник агентства. По его словам, Братушев будет взаимодействовать со следствием как представитель Штенгелова.

«Интерфакс» называет структуру собственности ТРЦ «непрозрачной». Площадка, на которой был открыт торговый центр, принадлежит ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), который, по данным «СПАРК-Интерфакс», является одной из структур «КДВ групп». При этом управлением занималось в основном ООО «Зимняя вишня Кемерово», принадлежащее гендиректору торгового центра Надежде Судденок.

Первым на связь «КДВ групп» со сгоревшим торговым центром обратил внимание «Трансперенси интернешнл». Он обнаружил, что на сайте «Зимней вишни» был указан имейл на домене сайта, принадлежащего группе.

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Осенью прошлого года Bloomberg сообщил, что состояние Штенгелова превысило $1 млрд В структуру «КДВ групп» входят 11 фабрик, которые производят снеки и сладости под более чем 20 брендами («Бабкины семечки», сухарики «Кириешки» и «3 корочки», чипсы «Чипсоны» и другие).

Штенгелов начал заниматься бизнесом в Томске после окончания университета: в 90-е он продавал сырые семечки. Параллельно он производил подсолнечное масло и продавал его кондитерам. В 1997 году он основал «КДВ групп». Головной офис холдинга по-прежнему находится в Томске. По данным Euromonitor International, в прошлом году компания стала вторым по продажам производителем снеков на российском рынке. Ежегодно холдинг производит около 500 тыс. тонн снеков и экспортирует продукцию в страны СНГ.

Сейчас Штенгелов действительно живет в Австралии. Он переехал туда в 2009 году с супругой и тремя детьми. Там бизнесмен инвестировал $20 млн в строительство спортивного центра с теннисной академией и гольф-клубом в Голд-Коусте. В интервью РБК он объяснял такое решение так: «в Сибири открывать такую академию — это было бы то же самое, что выращивать арбузы».

UPD: Штенгелов дал интервью «Ведомостям» . Он заявил, что торговый центр не имеет отношение к бизнесу «КДВ групп», и назвал его своей «частной инвестицией». Он рассказал, что являлся основным инвестором ТРЦ, но потом распродал большую часть площадей, и теперь у торгового центра «много владельцев». Он пообещал сотрудничать со следствием и выплатить по 3 млн рублей семьям пострадавших.

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