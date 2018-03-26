На Украине подняли тарифы на электричество для предприятий

Рост цен для различных предприятий составил от 2,1% до 9,1%. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривен/кВт-ч (без НДС).

Для предприятий, которые подключены к сетям «Киевэнерго» стоимость электроэнергии выросла на 6,6% — до 1,72 гривен/кВт-ч, «Одессаоблэнерго» на 6,9% — до 1,79 грн/кВт-ч, «Хмельницкоблэнерго» — на 7,9% — до 1,85 грн/кВт-ч и «Энергия-Новый Роздол» — на 9,1% — до 2,17 грн/кВт-ч.