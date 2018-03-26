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На Украине подняли тарифы на электричество для предприятий
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На Украине подняли тарифы на электричество для предприятий 

Украина.ру 28 минут назад
Фото: Украина.ру
Рост цен для различных предприятий составил от 2,1% до 9,1%. Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Тарифы для потребителей первого класса напряжения (получают электрическую энергию с напряжением более 35 кВ) выросли на 3,6-9,1%, до 1,56-1,99 гривен/кВт-ч (без НДС).
Для предприятий, которые подключены к сетям «Киевэнерго» стоимость электроэнергии выросла на 6,6% — до 1,72 гривен/кВт-ч, «Одессаоблэнерго» на 6,9% — до 1,79 грн/кВт-ч, «Хмельницкоблэнерго» — на 7,9% — до 1,85 грн/кВт-ч и «Энергия-Новый Роздол» — на 9,1% — до 2,17 грн/кВт-ч.
Наибольший рост тарифов в группе потребителей второго класса напряжения (7,5%) произошел для компаний, которые подключены к сетям компании «Энергия-Новояворовск» (г. Новояворовск, Львовская область).
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