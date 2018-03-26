Новый портрет сына Евгения Плющенко и Яны Рудковской произвел фурор в Сети

Продюсер Яна Рудковская поделилась с публикой новым портретом своего младшего сына Александра. Фотография малыша появилась в его личном блоге (который пока еще ведет звездная мама).

Мой новый портрет для мировых модельных агенств, которые меня представляют, попросили обновить мое портфолио, как вам, нравится? Угадайте, для какого мирового бренда меня рассматривают сниматься в рекламной кампании,

заинтриговала подписчиков Яна Рудковская.

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 25 Мар 2018 в 9:00 PDT Фотоснимок юного Саши Плющенко произвел настоящий фурор в Сети: «Прекрасная модель для любого мирового бренда», «Бред Питт, красавец», «Очень нравится! Милый, добрый портрет», «Красивый мальчик. Больше похож на мамочку», «Смотрю на это фото, не открывая на весь экран. И смотрю на фото на аватарке. Сравниваю. Умиляюсь. Маленький на фото был аж с кудряшками, сейчас без них, но все такой же милый и хорошенький», — комментируют поклонники знаменитого семейства.

Напомним, Яна Рудковская и ее супруг, фигурист и тренер Евгений Плющенко , официально оформили отношения в 2009 году. В 2013 году в семье родился сын Александр. Также светская львица воспитывает сыновей Андрея (2001 года рождения) и Николая (2002) от брака с миллиардером Виктором Батуриным (старший мальчик — приемный). У фигуриста от предыдущих отношений есть сын Егор (2006).

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 20 Мар 2018 в 1:03 PDT Фото: Instagram

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