Свинка Пеппа, резко кладущая трубку, стала мемом

Каждый из нас сталкивался с тем, что телефонный разговор хочется закончить, как только слышишь что-то неприятное. А пользователи твиттера сделали мем на этот счет, использовав подобный момент из мультсериала «Свинка Пеппа».

В одной из серий Свинка Пеппа учится свистеть, но никак не может постичь это сложное искусство. И тогда она звонит своей подруге — овечке Сьюзи. Сначала Сьюзи говорит, что тоже не умеет свистеть, и Пеппа очень рада, что она не одна такая. Но потом выясняется, что Сьюзи не знала, что значит «свист» и, попробовав, у нее сразу получается. Услышав это, Пеппа тут же нажимает кнопку «прекратить звонок».

Пользователи твиттера заметили, что это очень жизненная ситуация, и стали делать многочисленные картинки со своей подписью к ней. Например:

Пользователи придумывают варианты, связанные с телефонным спамом, отношениями с родителями и бывшими и просто неприятными вопросами. Вот так каждый из нас узнал себя в Свинке Пеппе!

Мы тоже придумали несколько своих вариантов со Свинкой:

А вот, кстати, оригинальная сцена из мультфильма:

Источник: Flynn Roetcisoender

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