Ещё
Заместителем губернатора Калужской области стал глава администрации Калуги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заместителем губернатора Калужской области стал глава администрации Калуги 

ТАСС 1 час назад
Фото: Калуга 24
ТАСС, 27 марта. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначил на должность своего заместителя по социальным вопросам Константина Горобцова, занимавшего должность главы администрации Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.
"Занимавший до сегодняшнего дня пост руководителя администрации города Константин Горобцов назначен заместителем губернатора, и в этой должности будет курировать социальный блок. Анатолий Артамонов высоко оценил его работу на посту градоначальника, подчеркнув, что именно при Константине Михайловиче Калуга значительно укрепила свои позиции в экономике, социальной сфере и городском хозяйстве", — уточнили в пресс-службе.
На внеочередном заседании городской думы Калуги губернатор представил депутатам для согласования врио городского головы Калуги кандидатуру Дмитрия Разумовского, возглавлявшего министерство экономического развития региона. По словам губернатора, новый глава администрации сможет усилить работу с инвесторами и повысить уровень социально-экономического развития Калуги.
"Дмитрий Олегович признан одним из лучших региональных министров страны. Во многом благодаря ему нам удалось преодолеть сложный экономический период в развитии региона. У него огромный потенциал, который будет направлен на развитие Калуги", — сказал Анатолий Артамонов.
Новым министром экономического развития области стал Илья Веселов, руководивший Боровским района, где расположено более 20% промпроизводств региона.
ТАСС: последние новости
Онищенко: поправки в закон о РАН расширят возможности научных исследований академии В Дубне создан новый суперкомпьютер, названный в честь академика Говоруна "Революционные" изменения законодательства о ГЧП обсудят на инфраструктурном конгрессе
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Управляющая «Зимней вишни» заявила о поджоге201
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным79
НАТО приняло меры против российских дипломатов191
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово75
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово160
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение