Константина Горобцова на посту градоначальника сменит Дмитрий Разумовский 

Исполняющим полномочия городского головы Калуги будет назначен Дмитрий Разумовский, до последнего времени занимавший должность министра экономического развития в правительстве Калужской области. Об этом «Калуге 24» сообщил источник в правительстве Калужской области. Решение будет принято 27 марта на внеочередном заседании городской думы. Разумовский сменит на этом посту Константина Горобцова. Дмитрию Разумовскому 40 лет. В городской управе он уже работал. В марте-декабре 2010 года Разумовский возглавлял управление экономики и имущественных отношений. Министр экономического развития занимает должность калужского градоначальника уже в третий раз. Первый раз это произошло в 2004 году, когда сначала первым заместителем градоначальника, а затем и городским головой стал Максим Акимов, во второй — в 2007-м. Тогда горуправу возглавил Николай Любимов. Напомним, Константин Горобцов возглавил городскую администрацию 23 апреля 2015 года после скоропостижной смерти Константина Баранова. В этот день он был назначен исполняющим обязанности городского головы. 11 ноября 2015 года, после того, как были оглашены результаты голосования депутатов городской думы по кандидатуре городского головы, он официально вступил в должность, получив от главы городского самоуправления Александра Иванова символ власти — цепь с гербом Калуги. До переезда в году в Калугу Константин Горобцов долгое время работал в различных структурах московской мэрии.