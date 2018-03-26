Обвинение в смерти ребенка в самарской стоматологии предъявлено анестезиологу

Как сообщалось ранее, 23 июля 2017 года в стоматологической клинике «Практик» пятилетнему ребенку была начата процедура общего обезболивания и введения в состояние медикаментозного сна. После введения нескольких медикаментозных препаратов у пациента произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

"По версии следствия, причиной смерти ребенка явилось повреждение передней стенки трахеи, которое последовало от небрежных действий обвиняемого вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей", — уточняют в СУ СК РФ по Самарской области

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

Как сообщили в следствии, врач вину не признал. Мерой пресечения ему избрана подписка о невыезде.