Покупатель взыскал с «Мегафона» тройную цену за дефектный iPhone

Житель Оренбурга 31 декабря 2015 года купил в магазине АО «МегаФон Ритейл» телефон iPhone 6S Рlus 16Gb за 53 519 руб. Во время гарантийного срока в аппарате проявились дефекты: он выключался и включался по несколько раз в сутки после перезагрузки или дополнительной зарядки, ряд кнопок западал. Покупатель дважды обращался в магазин с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных средств. Однако ответа не получил.

Клиент подал иск в Дзержинский районный суд Оренбурга. Назначенная судом судебная товароведческая экспертиза установила, что в смартфоне неисправна системная плата, и этот дефект носит производственный характер. Нарушений правил эксплуатации аппарата экспертом не было выявлено.

В результате суд взыскал с АО «МегаФон Ритейл» в пользу покупателя уплаченные за телефон 53 519 руб., неустойку в 53 519 руб., компенсацию морального вреда в 2000 руб., штраф в 54 519 руб., расходы по оплате услуг представителя в 10 000 руб. и расходы по оплате судебной экспертизы в 8850 руб. Всего в пользу истца взыскано 182 407 руб. Неисправный телефон покупатель обязан вернуть в магазин. Ответчик обжаловал это решение, однако Оренбургский областной суд оставил его без изменения.