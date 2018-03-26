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Покупатель взыскал с «Мегафона» тройную цену за дефектный iPhone
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Покупатель взыскал с «Мегафона» тройную цену за дефектный iPhone 

Legal.Report 30 минут назад
В Оренбурге суд взыскал с компании «Мегафон Ритейл» тройную стоимость iPhone 6S Рlus, который вскоре покупки начал самопроизвольно перезагружаться.
Житель Оренбурга 31 декабря 2015 года купил в магазине АО «МегаФон Ритейл» телефон iPhone 6S Рlus 16Gb за 53 519 руб. Во время гарантийного срока в аппарате проявились дефекты: он выключался и включался по несколько раз в сутки после перезагрузки или дополнительной зарядки, ряд кнопок западал. Покупатель дважды обращался в магазин с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных средств. Однако ответа не получил.
Клиент подал иск в Дзержинский районный суд Оренбурга. Назначенная судом судебная товароведческая экспертиза установила, что в смартфоне неисправна системная плата, и этот дефект носит производственный характер. Нарушений правил эксплуатации аппарата экспертом не было выявлено.
В результате суд взыскал с АО «МегаФон Ритейл» в пользу покупателя уплаченные за телефон 53 519 руб., неустойку в 53 519 руб., компенсацию морального вреда в 2000 руб., штраф в 54 519 руб., расходы по оплате услуг представителя в 10 000 руб. и расходы по оплате судебной экспертизы в 8850 руб. Всего в пользу истца взыскано 182 407 руб. Неисправный телефон покупатель обязан вернуть в магазин. Ответчик обжаловал это решение, однако Оренбургский областной суд оставил его без изменения.
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