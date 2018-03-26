В Москве состоится XIV Всероссийский форум-выставка «Госзаказ — за честные закупки»

Минздрава, ФАС и Минобрнауки. На первом заседании члены Организационного комитета, куда вошли депутаты Государственной думы , представители ОНФ, регуляторов и контролеров, независимых экспертов и заказчиков, поставщиков и общественных организаций, обсудили общую концепцию будущего форума, а также структуру деловой программы. В этом году в основу концепции заложен процесс перевода закупочных процедур в электронное пространство, или другими словами — «цифровизация закупок». В Дирекцию форума-выставки уже начали поступать предложения по наполнению деловой программы. Так, уже пришли предложения от федеральных Минфина

В настоящий момент идет активное формирование выставочной экспозиции. Традиционно на ней будут представлены стенды федеральных органов исполнительной власти, регионов, общественных организаций, госкорпораций, электронных площадок и банков.

Ежегодно выставка становится главным смотром современных технологий, инновационной продукции, оборудования, товаров от лучших компаний-поставщиков, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет привлечено к компаниям, которые успешно работают и выпускают конкурентоспособную продукцию в соответствии с политикой импортозамещения.

Согласно сообщению пресс-службы, в преддверии форума стартовали два конкурса — «Лучший поставщик 2017 года» и конкурс среди журналистов на лучшую публикацию по теме «Государственные и корпоративные закупки в Российской Федерации ». Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в дни работы Форума с вручением дипломов и памятных призов.

Обсуждение на дискуссионных площадках самого крупного отраслевого мероприятия актуальных вопросов, связанных с цифровизацией закупок, поможет решению задач повышения эффективности расходования бюджетных средств и будет способствовать налаживанию контроля над деятельностью всех участников процесса.

Фото: пресс-служба форума