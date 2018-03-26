В Париже расследуют убийство 85-летней еврейки, пережившей Холокост

Французские полицейские арестовали по горячим следам молодого мужчину, подозреваемого в убийстве престарелой женщины еврейской национальности. Проверяется версия о расправе на почве антисемитизма.

Жертвой преступника стала 85-летняя Мирей Канол. Она скончалась от колото-резаных ран, пишет

The Local. Тело пенсионерки, которая жила одна в многолюдном XI округе Парижа, было обнаружено после тушения пожара в ее квартире. Вероятно, жилище поджег преступник, чтобы замести следы.

Судмедэксперты пришли к выводу, что смерть женщины была насильственной. В службе защиты местной еврейской общины отметили, что погибшая была иудейкой.

В рамках расследования полиция арестовала 29-летнего соседа погибшей. Национальное бюро по мониторингу антисемитских нападений (BNVCA) также утверждает, что причиной пожара стал поджог дома в пяти местах одновременно, а на теле погибшей найдено не менее 11 ножевых ранений.

Ранее Мирей жаловалась полицейским на соседей, которые угрожали сжечь ее. Внуки Канол проживают в Израиле . После известия об убийстве бабушки они срочно вылетели во Францию , сообщает

Мирей Канол была свидетельницей нацистских репрессий, вошедших в историю как облава «Вель д'Ив». Это крупнейшая серия массовых арестов евреев, проводившихся во Франции во время Второй мировой войны. С 16 по 17 июля 1942 года в Париже и его предместьях было арестовано более 13 тысяч человек, более трети из которых составляли дети. Большинство из них было впоследствии убито, выжили менее ста человек, в том числе Мирей Канол.

"Вель д'Ив" (сокр. фр. Velodrome d'Hiver — «зимний велодром») — это велодром в центре Парижа, в который были помещены арестованные евреи. Репрессии были организованы оккупационными немецкими властями в сотрудничестве с коллаборационистским правительством Виши.

В память об облаве президент Франции Франсуа Миттеран в 1993 году назначил 16 июля «днем памяти жертв расистских и антисемитских гонений, совершенных под руководством так называемого „Французского государства“.

Добавим, что смерть Мирей Канол — не единственное за последний год убийство еврейской женщины в XI округе Парижа. В апреле 2017-го там погибла Сара Халими, бывшая ортодоксальной иудейкой. Напавший на нее мужчина выкрикивал оскорбления, цитировал Коран и кричал „Аллах акбар!“ Злоумышленник выбросил жертву из окна, причинив ей смертельные травмы.

В феврале 2018 года суд пришел к выводу, что преступление было совершено на почве антисемитизма.

В 2017 году во Франции зафиксировано резкое увеличение количества антисемитских нападений — на 26 процентов. Также на 22 процента возросло число актов вандализма на еврейских кладбищах и в синагогах.

В январе 2018 года восьмилетний мальчик был избит двумя подростками, когда появился в кипе на улицах парижского пригорода Сарселя (департамент Валь-д'Уаз). Сотрудники прокуратуры пришли к выводу, что преступление совершено на почве ксенофобии.

В 2015 году Францию покинуло рекордное число еврейских эмигрантов: 7900 человек. Они решили переселиться в Израиль после того, как мусульманский террорист Амеди Кулибали, вооруженный двумя автоматами Калашникова,

застрелил

в кошерном парижском супермаркете четырех человек. Также он взял в заложники 15 человек, которым в итоге

удалось спастись. Сам Кулибали был убит в ходе полицейской операции.

За два дня до этого террористы

устроили бойню

А в начале февраля 2015 года в Ницце был арестован однофамилец Амеди, 30-летний Муса Кулибали. Он ранил ножом трех солдат

возле еврейского культурного центра.

В 2016 году поток еврейской эмиграции сократился, но антисемитские настроения продолжают распространяться во Франции, где по-прежнему проживает одна из самых многочисленных еврейских общин (около 500 тысяч человек).

Проведенное в 2014 году социологическое исследование показало, что каждый третий француз разделяет антисемитские взгляды. Правда, некоторые эксперты ставят эти выводы под сомнение, полагая, что проблема не так остра.

»Утверждение, согласно которому 18 миллионов жителей Франции демонстрируют антисемитизм, кажется мне преувеличенным, — говорит глава совета еврейских организаций во Франции Марк Нобель. — Я не сомневаюсь в том, что антисемитизм присутствует в определенных слоях французского общества, и во Франции есть проблема антисемитского насилия, но в целом Францию нельзя назвать антисемитской страной".