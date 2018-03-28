В Париже проходит марш в память об убитой женщине еврейского происхождения

ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости , Людмила Орищенко. Марш против антисемитизма в память об убитой 85-летней француженке еврейского происхождения Мирель Кнолль проходит вечером в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Марш, организатором которого выступил Совет еврейских общин Франции (CRIF), стартовал от площади Насьон во французской столице. Многие участники акции прикрепили на одежду значки с фотографией Кнолль и стикеры. Кто-то принёс белые розы.

"Вместе мы противостоим антисемитизму. Мирель Кнолль убита, потому что она еврейка", — гласит надпись на баннерах, которые несут пришедшие на марш. В шествии принимают участие члены французского правительства, в том числе глава МВД Жерар Коллон . Среди участников акции много пожилых людей.

Спустя около 15 минут после начала движения колонны группа людей в чёрной одежде начала преграждать путь и выкрикивать лозунги против лидера партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, который пришёл на акцию. Агрессивно настроенных молодых людей начала оттеснять полиция. Сейчас движение колонны продолжается.

Марселе, Тулузе, Бордо, Орлеане, Процессия идет к дому, где жила убитая, в одиннадцатом округе Парижа. Как отмечается на сайте Совета еврейских общих Франции, подобные марши, кроме Парижа, проводятся и в других французских городах, в том числе в Лионе, Страсбурге Лилле и других.