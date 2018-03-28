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В Париже проходит марш в память об убитой женщине еврейского происхождения
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В Париже проходит марш в память об убитой женщине еврейского происхождения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Wonderzine
ПАРИЖ, 28 мар — РИА Новости, Людмила Орищенко. Марш против антисемитизма в память об убитой 85-летней француженке еврейского происхождения Мирель Кнолль проходит вечером в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Марш, организатором которого выступил Совет еврейских общин Франции (CRIF), стартовал от площади Насьон во французской столице. Многие участники акции прикрепили на одежду значки с фотографией Кнолль и стикеры. Кто-то принёс белые розы.
"Вместе мы противостоим антисемитизму. Мирель Кнолль убита, потому что она еврейка", — гласит надпись на баннерах, которые несут пришедшие на марш. В шествии принимают участие члены французского правительства, в том числе глава МВД Жерар Коллон. Среди участников акции много пожилых людей.
Спустя около 15 минут после начала движения колонны группа людей в чёрной одежде начала преграждать путь и выкрикивать лозунги против лидера партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люка Меланшона, который пришёл на акцию. Агрессивно настроенных молодых людей начала оттеснять полиция. Сейчас движение колонны продолжается.
Процессия идет к дому, где жила убитая, в одиннадцатом округе Парижа. Как отмечается на сайте Совета еврейских общих Франции, подобные марши, кроме Парижа, проводятся и в других французских городах, в том числе в Лионе, Страсбурге, Марселе, Тулузе, Бордо, Орлеане, Лилле и других.
Тело Кнолль, которая пережила Холокост, было найдено в прошлую пятницу. Преступники нанесли ей несколько ножевых ранений, а потом пытались сжечь тело. Правоохранительные органы Франции задержали двух подозреваемых и предъявили им обвинения в убийстве. Как отмечают французские СМИ, следствие усматривает в деле антисемитский мотив. Убийство женщины вызвало широкий общественный резонанс и получило осуждение на самом высоком уровне. Президент Эммануэль Макрон осудил преступление, написав в Twitter, что подтверждает решимость бороться с антисемитизмом.
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