Открытое занятие по рисованию состоится в библиотеке на Рязанке

В библиотеке №111, которая расположена на Рязанском проспекте, 31 марта состоится мастер-класс по живописи и графике. Об этом сообщил представитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа.

— Дети узнают о секретах работы с разными материалами, а затем создадут свои картины под чутким руководством педагога, — уточнил сотрудник ЦБС ЮВАО.

Начало занятия в 15.00. Вход свободный, регистрация не требуется.

Адрес библиотеки: Рязанский проспект, дом 95, корпус 2. (мю)