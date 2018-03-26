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Открытое занятие по рисованию состоится в библиотеке на Рязанке
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Открытое занятие по рисованию состоится в библиотеке на Рязанке 

Управа Рязанского района 34 минуты назад
Фото: Управа Рязанского района
В библиотеке №111, которая расположена на Рязанском проспекте, 31 марта состоится мастер-класс по живописи и графике. Об этом сообщил представитель сектора по связям с общественностью Централизованной библиотечной системы Юго-Восточного округа.
— Дети узнают о секретах работы с разными материалами, а затем создадут свои картины под чутким руководством педагога, — уточнил сотрудник ЦБС ЮВАО.
Начало занятия в 15.00. Вход свободный, регистрация не требуется.
Адрес библиотеки: Рязанский проспект, дом 95, корпус 2. (мю)
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