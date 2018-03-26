Совет директоров «Русгидро» в мае определится с выплатой дивидендов по итогам 2017 года

Совет директоров «Русгидро» определится с выплатой дивидендов по итогам 2017 года в мае текущего года, заявил к ходе телефонной конференции компании первый заместитель гендиректора «Русгидро» Джордж Рижинашвили «Решение относительно методологии по результатам 2017 года будут приниматься позже… Для принятия решения требуется соответствующее директивное решение правительства РФ … Полагаю, что подход к определению базы для выплат по итогам 2017 года будет (определен) в конце мая этого года», — сказал он. Рижинашвили пояснил, что обсуждения могут продолжаться до конца мая.