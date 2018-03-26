Совет директоров «Русгидро» в мае определится с выплатой дивидендов по итогам 2017 года 

Совет директоров «Русгидро» определится с выплатой дивидендов по итогам 2017 года в мае текущего года, заявил к ходе телефонной конференции компании первый заместитель гендиректора «Русгидро» Джордж Рижинашвили.
«Решение относительно методологии по результатам 2017 года будут приниматься позже… Для принятия решения требуется соответствующее директивное решение правительства РФ… Полагаю, что подход к определению базы для выплат по итогам 2017 года будет (определен) в конце мая этого года», — сказал он.
Рижинашвили пояснил, что обсуждения могут продолжаться до конца мая.