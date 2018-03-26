Россельхознадзор запретил ввоз продукции с белорусского филиала «Слуцкого сыродельного комбината»

Россельхознадзор с 28 марта 2018 г. запретил ввоз продукции с белорусского «Слуцкого сыродельного комбината» (Клецкий филиал) из-за повторного обнаружения антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Россельхознадзор в очередной раз информирует о своей озабоченности в связи с выявлением подведомственными Службе лабораториями в продукции белорусского производства нарушений норм и требований Российской Федерации Евразийского экономического союза . Так, учитывая повторное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке сухом обезжиренном производства предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Клецкий филиал, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России с 28 марта 2018 г.», — говорится в сообщении.

Кроме того, Россельхознадзором вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ИООО «Белдан» (из-за выявления бактерий группы Listeriamonocytogenes в свиных замороженных субпродуктах), а также ООО «Праймилк» (за выявление тетрациклина в молочной сухой подсырной сыворотке).