Ещё
Россельхознадзор запретил ввоз продукции с белорусского филиала «Слуцкого сыродельного комбината»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россельхознадзор запретил ввоз продукции с белорусского филиала «Слуцкого сыродельного комбината» 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Россельхознадзор с 28 марта 2018 г. запретил ввоз продукции с белорусского «Слуцкого сыродельного комбината» (Клецкий филиал) из-за повторного обнаружения антибиотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Россельхознадзор в очередной раз информирует о своей озабоченности в связи с выявлением подведомственными Службе лабораториями в продукции белорусского производства нарушений норм и требований Российской Федерации и Евразийского экономического союза. Так, учитывая повторное выявление антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке сухом обезжиренном производства предприятия ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» Клецкий филиал, Россельхознадзор счел необходимым ввести временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия на территорию России с 28 марта 2018 г.», — говорится в сообщении.
Кроме того, Россельхознадзором вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ИООО «Белдан» (из-за выявления бактерий группы Listeriamonocytogenes в свиных замороженных субпродуктах), а также ООО «Праймилк» (за выявление тетрациклина в молочной сухой подсырной сыворотке).
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин и В.Золотов открыли общежития сотрудников Росгвардии в Строгино Единые стандарты оказания первой помощи могут появиться в Москве Апарт-отель вместимостью более 220 номеров построят в Даниловском районе
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов437
США высылают российских дипломатов287
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно214
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди125
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение