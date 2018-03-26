Критерии оценки УК в Подмосковье выберут в ходе интернет‑голосования со 2 апреля

Жители Подмосковья со 2 апреля самостоятельно определят критерии оценки своих управляющих организаций в ходе интернет-голосования, который будет организован на портале «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ежегодном обращении губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному министерству ЖКХ во взаимодействии с главами муниципалитетов создать понятным для жителей Подмосковья рейтинг управляющих компаний (УК), которые управляют общим имуществом многоквартирного жилого фонда. Для этого разработана новая методика оценки УК, теперь в регионе классификация УК будет проведена по аналогии с оценкой гостиниц по системе «звезд».

«Перечень критериев оценки УК жители Подмосковья выберут самостоятельно путем интернет-голосования, которое будет организовано на портале «Добродел». Если ни один из предложенных критериев жителям не подойдет, то у них есть возможность предложить свои критерии непосредственно на сайте «Добродел». Голосование стартует 2 апреля и продлится две недели по 15 апреля включительно», — сказал министр регионального ЖКХ Евгений Хромушин

Выбор ключевых критериев пройдет путем тайного голосования, которое будет организовано для зарегистрированных пользователей простой регистрацией на интернет-портале «Добродел» https://dobrodel.mosreg.ru/. Каждый пользователь сможет выбрать не более семи из десяти представленных критериев, которые он считает обязательным для оценки управляющих компаний.

«Сегодня предлагаются такие критерии оценки как качество взаимодействия УК с советами многоквартирных домов (МКД), качество содержания подъездов и дворовых территорий, наличие высокой платежной дисциплины УК по расчетам с ресурсоснабжающими организациями, а также насколько собственники МКД обеспечены чистой питьевой водой, как эффективно организован раздельный сбор мусора и организовано ли взаимодействие УК с жителями с использованием современных средств коммуникации, в том числе в социальных сетях», — уточнил министр.