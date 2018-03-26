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Россия и Сингапур обсудили сотрудничество в рамках Арктического совета
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Россия и Сингапур обсудили сотрудничество в рамках Арктического совета 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов и старший государственным министр канцелярии премьер-министра, министерства трудовых ресурсов и министерства иностранных дел Сингапура Сэмом Таном на переговорах рассмотрели вопросы сотрудничества в арктическом регионе, в частности в рамках Арктического совета. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.
"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития российско-сингапурского взаимодействия в Арктике, включая реализацию возможных совместных проектов как по линии двусторонних отношений, так и в рамках Арктического совета", — информировали в дипведомстве.
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