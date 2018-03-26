Россия и Сингапур обсудили сотрудничество в рамках Арктического совета

МОСКВА , 26 марта. / ТАСС /. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов и старший государственным министр канцелярии премьер-министра, министерства трудовых ресурсов и министерства иностранных дел Сингапура Сэмом Таном на переговорах рассмотрели вопросы сотрудничества в арктическом регионе, в частности в рамках Арктического совета. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития российско-сингапурского взаимодействия в Арктике, включая реализацию возможных совместных проектов как по линии двусторонних отношений, так и в рамках Арктического совета", — информировали в дипведомстве.