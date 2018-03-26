Во Фролово мужчина свел счеты с жизнью после ухода жены

Во Фролово следователи проводят проверку по факту смерти 37-летнего мужчины, который не смог смириться с уходом жены и свел счеты с жизнью.

Как сообщил РИА34 руководитель следственного отдела по Фроловскому району СУ СК РФ по Волгоградской области Игорь Беликов, бездыханное тело обнаружили родственники 23 марта.

Установлено, что в последнее время фроловчанин нигде не работал и долго не мог найти работу. А недавно после большой ссоры ушла супруга с детьми. Это и стала последней каплей.

— Вечером 22 марта мужчина пришел к детям. Попрощался, извинился за все и ушел, — рассказал Игорь Беликов . — На следующий день он был обнаружен мертвым у себя дома.

Назначено проведение судмедэкспертизы, устанавливаются все обстоятельства. Известно, что до случившегося семья характеризовалась положительно. Ни мужчина, ни его супруга не злоупотребляли спиртным.