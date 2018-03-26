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Во Фролово мужчина свел счеты с жизнью после ухода жены
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Во Фролово мужчина свел счеты с жизнью после ухода жены 

ria34.ru 42 минуты назад
Фото: ria34.ru
Во Фролово следователи проводят проверку по факту смерти 37-летнего мужчины, который не смог смириться с уходом жены и свел счеты с жизнью.
Как сообщил РИА34 руководитель следственного отдела по Фроловскому району СУ СК РФ по Волгоградской области Игорь Беликов, бездыханное тело обнаружили родственники 23 марта.
Установлено, что в последнее время фроловчанин нигде не работал и долго не мог найти работу. А недавно после большой ссоры ушла супруга с детьми. Это и стала последней каплей.
— Вечером 22 марта мужчина пришел к детям. Попрощался, извинился за все и ушел, — рассказал Игорь Беликов. — На следующий день он был обнаружен мертвым у себя дома.
Назначено проведение судмедэкспертизы, устанавливаются все обстоятельства. Известно, что до случившегося семья характеризовалась положительно. Ни мужчина, ни его супруга не злоупотребляли спиртным.
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