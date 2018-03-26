Областные власти потратят больше 100 миллионов на ледовый дворец-долгострой под Новосибирском

Спорткомплекс для хоккея появится в Краснообске к августу 2019 года — министерство строительства Новосибирской области объявило аукцион на достройку катка и готово потратить на это 122 миллиона рублей.

Информация о строительстве появилась на сайте государственных закупок.

Центром двухэтажного спорткомплекса станет круглогодичный каток с канадской коробкой размером 56 на 28 метров, рассказали корреспонденту НГС в компании-проектировщике площадки «ЭкоНИИпроект». В здании предусмотрены трибуны на 161 зрителя, четыре раздевалки, прокат коньков, тренажёрный зал и медпункт.

«Коробка катка готова на 99%. Осталось сделать внутренние сети электроснабжения и ЖКХ, искусственный лёд, внутреннюю отделку. Уже проведён монтаж отопления, канализации и других коммуникаций, кроме электросетей», — рассказал главный инженер «ЭкоНИИпроекта» Владимир Логачёв.

Строители смонтировали слаботочные электросистемы в здании, спорткомплекс готов к отделке. Ограждающие конструкции возведены, построена подстанция, подведены коммуникации за счёт администрации Краснообска.

Обустройство крытого катка с искусственным льдом станет самым дорогим этапом после строительно-отделочных работ. Согласно документам госзакупки, только холодоснабжение льда потребует более 12 миллионов рублей, вентиляция зала — ещё около 1,8 миллиона рублей.

Строительство катка началось в 2012 году компанией «МСК-Альфа». По данным администрации Краснообска, к концу 2013 года подрядчик возвёл стены центра, потратив на это более 50 миллионов рублей, — затем стройку заморозили. Недостроенное здание ледового центра простояло с 2014 года, пока минстрой Новосибирской области 23 марта не объявил о конкурсе на завершение строительства.

«С начала основания ВАСХНИЛа здесь был сильный ХК «Колос». Игроки клуба с помощью знаменитого тренера Владимира Полянова выигрывали «Золотую шайбу» «молодёжки» в СССР и в России . Скорее всего, новый ледовый центр назовут в честь знаменитого клуба», — рассказал корреспонденту НГС заместитель главы администрации посёлка Краснообск Олег Дименин.