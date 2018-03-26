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Суд разрешил строительство ЖК в скверах на Петроградском районе
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Суд разрешил строительство ЖК в скверах на Петроградском районе 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Городской суд Санкт-Петербурга признал незаконным решение Законодательного собрания о включении земельных участков на Петроградской стороне в зону зеленых насаждений общего пользования.
В январе в список зеленых насаждений добавили 4 сквера: на территории, ограниченной ул. Корпусной, ул. Средней Колтовской, ул. Малой Зелениной, ул. Петергофской; сквер, ограниченный ул. Малой Зелениной, ул. Петергофской, наб. Адмирала Лазарева, ул. Пионерской; территория на пересечении ул. Лодейнопольской и ул. Петрозаводской и сквер на наб. Адмирала Лазарева, д.16. Автор законопроекта — спикер ЗакСа Вячеслав Макаров — раскритиковал чиновников, которые выдали разрешение на застройку этих территорий. «Не надо отдавать на изнасилование Петроградскую сторону!» — заявил он. Другие депутаты поддержали инициативу Макарова.
Тем не менее, застройщики оспорили действия чиновников в суде. Их иски удовлетворили, строительство жилых комплексов разрешили.
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