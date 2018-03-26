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Более 1 тыс. участников Всероссийского хорового фестиваля перевез Мострансавто в минувшие выходные
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Более 1 тыс. участников Всероссийского хорового фестиваля перевез Мострансавто в минувшие выходные 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Более 1 тыс. участников Всероссийского хорового фестиваля перевезли автобусы ГУП Московской области «Мострансавто» в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе предприятия.
«ГУП МО «Мострансавто» стало официальным перевозчиком регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, который прошел в Дмитрове в минувшие выходные. Автобусы предприятия перевезли к месту проведения фестиваля и обратно более 1 тыс. исполнителей, среди которых около 200 детей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для перевозки коллективов Мострансавто выделило 33 комфортабельных автобуса большого и малого классов из различных филиалов предприятия: Химкинского, Орехово-Зуевского, Домодедовского, Коломенского, Солнечногорского и других.
«Автобусы, задействованные в перевозках, оснащены всеми необходимыми для этого технологиями: антиблокировочной системой ABS и антипробуксовочной ASR, климат-контролем, сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, а также спутниковыми навигационными технологиями. Все это гарантирует комфорт и безопасность школьников на протяжении всего пути», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что перевозка организованных групп детей осуществляется на предприятии в соответствии с правилами, указанными в постановлении правительства РФ. Весь подвижной состав, использующийся для перевозок, соответствует необходимым требованиям безопасности, в каждом автобусе детей сопровождают представители от компании-организатора. Все автобусы проходят регулярный техосмотр и предрейсовый контроль технического состояния перед выездом на линию. К перевозке детей допускаются водители с многолетним стажем безаварийной работы и отличным знанием Московского региона.
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