Более 1 тыс. участников Всероссийского хорового фестиваля перевез Мострансавто в минувшие выходные

Более 1 тыс. участников Всероссийского хорового фестиваля перевезли автобусы ГУП Московской области «Мострансавто» в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе предприятия.

«ГУП МО «Мострансавто» стало официальным перевозчиком регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, который прошел в Дмитрове в минувшие выходные. Автобусы предприятия перевезли к месту проведения фестиваля и обратно более 1 тыс. исполнителей, среди которых около 200 детей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что для перевозки коллективов Мострансавто выделило 33 комфортабельных автобуса большого и малого классов из различных филиалов предприятия: Химкинского, Орехово-Зуевского, Домодедовского, Коломенского, Солнечногорского и других.

«Автобусы, задействованные в перевозках, оснащены всеми необходимыми для этого технологиями: антиблокировочной системой ABS и антипробуксовочной ASR, климат-контролем, сиденьями с ремнями безопасности, тахографами, а также спутниковыми навигационными технологиями. Все это гарантирует комфорт и безопасность школьников на протяжении всего пути», — отметили в пресс-службе.