Мусорить в Арктике больше не дадут. Работы по очистке завершат на год раньше

«70 лет до нас бочки с топливом возили туда, а мы теперь эту «тару» вывозим. Кому-то ведь нужно выполнять программу по экологической очистке Арктики до 2020 года. Надеюсь, закончим работу на год раньше срока. Уже 16 тыс. тонн мусора вывезли. Причем всего за два года, точнее, за два сезона, в которые в Арктической зоне можно вести такие работы», — отметил Дмитрий Булгаков.

Он добавил, что до 15 июня экологические подразделения со всем их современным оборудованием снова отправятся в Заполярье.

«На постоянной основе они в Арктике не нужны. Выполнят свою работу, и нужда в них отпадет. Если кто-то рассчитывает, что будет в Арктической зоне гадить, а потом за собой не убирать, то глубоко ошибается. Этого не допустим», — подчеркнул генерал армии.