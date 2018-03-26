Ещё
Порядка 3500 пачек нелегальных сигарет изъяли из оборота полицейские ХМАО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порядка 3500 пачек нелегальных сигарет изъяли из оборота полицейские ХМАО 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 48 минут назад
Фото: Министерство внутренних дел Российской Федерации
В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из магазинов п. Кондинское он приобрел пачку сигарет неизвестного производителя. Мужчина пояснил, что при употреблении данной табачной продукции он почувствовал горечь и жжение. Рассмотрев пачку он обнаружил, что на ней отсутствует акцизная марка.
При проверке сообщения сотрудниками полиции, действительно, был установлен факт реализации в торговой сети табачной продукции, на которой отсутствовали специальные (акцизные) марки. С места происшествия были изъяты порядка 3500 пачек сигарет.
Проведенным экспертным исследование импортера вышеуказанной продукции установить не представилось возможным.
В ходе проведения проверки оперативники выяснили, что местная 37-летняя жительница, являясь генеральным директором данного торгового предприятия, находясь на рынке в областном центре соседнего региона, незаконно приобрела немаркированную табачную продукцию в крупном размере.
В дальнейшем женщина незаконно хранила ее в помещении магазина в целях дальнейшего сбыта. Своими действиями руководитель нарушила требования Федерального закона Российской Федерации о техническом регламенте, согласно которому вся табачная продукция, реализуемая на территории нашей страны, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.
В настоящее время в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Перми студенты приняли участие в краш-курсе по профилактике незаконного оборота наркотиков В Партизанском районе Приморья полицейские навестили воспитанников детского сада В преддверии 300-летия Российской полиции в УМВД России по Магаданской области проведен конкурс профмастерства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов444
США высылают российских дипломатов288
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно216
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение