Порядка 3500 пачек нелегальных сигарет изъяли из оборота полицейские ХМАО

В дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из магазинов п. Кондинское он приобрел пачку сигарет неизвестного производителя. Мужчина пояснил, что при употреблении данной табачной продукции он почувствовал горечь и жжение. Рассмотрев пачку он обнаружил, что на ней отсутствует акцизная марка.

При проверке сообщения сотрудниками полиции, действительно, был установлен факт реализации в торговой сети табачной продукции, на которой отсутствовали специальные (акцизные) марки. С места происшествия были изъяты порядка 3500 пачек сигарет.

Проведенным экспертным исследование импортера вышеуказанной продукции установить не представилось возможным.

В ходе проведения проверки оперативники выяснили, что местная 37-летняя жительница, являясь генеральным директором данного торгового предприятия, находясь на рынке в областном центре соседнего региона, незаконно приобрела немаркированную табачную продукцию в крупном размере.

В дальнейшем женщина незаконно хранила ее в помещении магазина в целях дальнейшего сбыта. Своими действиями руководитель нарушила требования Федерального закона Российской Федерации о техническом регламенте, согласно которому вся табачная продукция, реализуемая на территории нашей страны, подлежит обязательной маркировке специальными (акцизными) марками, исключающими возможность их подделки и повторного использования.

В настоящее время в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет.