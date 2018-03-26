На Красноказарменной улице починили неисправный светофор

Поломку устранили по просьбе жителя района Лефортово, сообщившего о ней на портал «Наш город».

Максима Ликсутова. Проблема была решена через два дня после поступления заявки. После этого на портале был опубликован ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«В работе светофорного объекта устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — отмечается в сообщении.

Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)