Ещё
На Красноказарменной улице починили неисправный светофор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Красноказарменной улице починили неисправный светофор 

Управа района Лефортово 49 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Поломку устранили по просьбе жителя района Лефортово, сообщившего о ней на портал «Наш город».
Проблема была решена через два дня после поступления заявки. После этого на портале был опубликован ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«В работе светофорного объекта устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — отмечается в сообщении.
Добавим, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (вт)
Управа района Лефортово: последние новости
Кадеты из Лефортова встретились с ветераном Вооруженных Сил Вокалисты из Лефортова приняли участие в городском социальном проекте Очередное голосование на портале «Активный гражданин» стартовало в ЮВАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
17 стран высылают российских дипломатов444
США высылают российских дипломатов288
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно216
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди123
Тест: Как спастись при пожаре36
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение