Вокалисты из Лефортова приняли участие в городском социальном проекте

Воспитанники школы-студии эстрадного вокала «Tiana-Records», которая работает на базе ГБУ «Лефортово», приняли участие в концерте «Синий платочек», в рамках городского социального проекта «Добрый автобус». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Концерт проходил 21 февраля. Руководитель студии и ребята получили благодарственные письма от управления социальной защиты населения Юго-Восточного округа города Москвы , — сообщила Шуктаева.

Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу: улица Энергетическая, дом 5. На базе учреждения работают несколько студий и кружков, воспитанники которых часто принимают участие в районных, окружных и городских концертах и соревнованиях. (вт)