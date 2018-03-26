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Вокалисты из Лефортова приняли участие в городском социальном проекте
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Вокалисты из Лефортова приняли участие в городском социальном проекте 

Управа района Лефортово 49 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Воспитанники школы-студии эстрадного вокала «Tiana-Records», которая работает на базе ГБУ «Лефортово», приняли участие в концерте «Синий платочек», в рамках городского социального проекта «Добрый автобус». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.
— Концерт проходил 21 февраля. Руководитель студии и ребята получили благодарственные письма от управления социальной защиты населения Юго-Восточного округа города Москвы, — сообщила Шуктаева.
Напомним, что ГБУ «Лефортово» расположено по адресу: улица Энергетическая, дом 5. На базе учреждения работают несколько студий и кружков, воспитанники которых часто принимают участие в районных, окружных и городских концертах и соревнованиях. (вт)
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