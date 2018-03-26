Кадеты из Лефортова встретились с ветераном Вооруженных Сил

Ученики кадетского 7 «К» класса школы № 1228 района Лефортово встретились с ветераном Вооруженных Сил Александром Абасовым. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Встреча прошла в рамках проекта «Не прервется связь поколений». Ребята ознакомились с истоками доблести русского солдата и военными традициями. Также ветеран рассказал о своем знакомстве с Юрием Гагариным и работе в экипаже маршала Савицкого. Своим особым достижением ветеран считает участие в разработке авиамоторов для МИГ-25 и СУ-27, — отметили в администрации.

По словам представителей администрации, эта встреча оказалась знаковой для ребят. Придя учиться в кадетский класс, многие из них планируют в дальнейшем продолжить военную карьеру и посвятить свою жизнь защите Родины. (вт)