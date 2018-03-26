Губернатор Подмосковья проведет 27 марта расширенное заседание правительства региона

«Двадцать седьмого марта в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.