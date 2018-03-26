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Губернатор Подмосковья проведет 27 марта расширенное заседание правительства региона
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Губернатор Подмосковья проведет 27 марта расширенное заседание правительства региона 

РИАМО 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Глава Московской области Андрей Воробьев проведет во вторник расширенное заседание регионального правительства, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Двадцать седьмого марта в 10:00 под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева состоится расширенное заседание правительства Московской области», — говорится в сообщении.
В мероприятии примут участие руководители областных министерств и ведомств, а также главы муниципальных образований, связь с которыми будет поддерживаться в режиме видеоконференции.
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