Бизнес-миссия польского бизнеса прошла в Пскове 

26 марта прошла бизнес-миссия польского бизнеса в Псков, сообщает сайт Агентства инвестиционного развития Псковской области. Делегацию возглавляют президент Польского клуба бизнеса Александр Янечек и начальник экономического отдела посольства Польши в России Анджей Карпюк. В состав делегации вошли представители крупнейших промышленных предприятий Республики Польша «WIELTON» (производство прицепов), «CERSANIT» (производство сантехнического оборудования) и «FAKRO» (производитель материала для обустройства мансард). Представители польских компаний выразили интерес в развитии своего бизнеса в России, в частности в Псковской области. Одна из компаний отметила, что уже сегодня они доставляют через Псков около 40 процентов комплектующих из Польши. В деловой программе запланированы рабочая встреча с представителями делегации, презентации Псковской области и польских компаний, посещение ОЭЗ «Моглино» и заводов Пскова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».