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Дворовую территорию в Булатниковском проезде обустроят этой весной
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Дворовую территорию в Булатниковском проезде обустроят этой весной 

Управа района Бирюлево Западное 29 минут назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Благоустройство дворовой территории в Булатниковском проезде района планируется начать этой весной. Соответствующее решение согласовали местные власти.
Отмечается, что работы проведут по Булатниковскому проезду, дому 14, корпусу 3 за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Западное. Согласно утвержденному плану, планируется провести ремонт асфальта, тротуара, спортивной площадки, реставрацию газона, замену бортового камня и спортивного инвентаря. Всего на благоустройство выделят свыше 5 миллионов рублей.
Благоустроительные работы планируется начать не раньше апреля-мая — после того, как установится теплая погода.
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