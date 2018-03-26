Дворовую территорию в Булатниковском проезде обустроят этой весной

Благоустройство дворовой территории в Булатниковском проезде района планируется начать этой весной. Соответствующее решение согласовали местные власти.

Отмечается, что работы проведут по Булатниковскому проезду, дому 14, корпусу 3 за счет средств стимулирования управы района Бирюлево Западное. Согласно утвержденному плану, планируется провести ремонт асфальта, тротуара, спортивной площадки, реставрацию газона, замену бортового камня и спортивного инвентаря. Всего на благоустройство выделят свыше 5 миллионов рублей.

Благоустроительные работы планируется начать не раньше апреля-мая — после того, как установится теплая погода.