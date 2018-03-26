Испытания одного из трех строящихся в Выборге для Арктики ледоколов начнут в апреле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 26 марта. / ТАСС /. Ходовые испытания ледокола снабжения проекта Aker Arc130A, который строится на Выборгском судостроительном заводе по проекту финской компании «Акер Арктик», начнутся в апреле. Об этом сообщил ТАСС менеджер по развитию компании «Акер Арктик Технолоджи» Алексей Штрек.

Два ледокольных судна снабжения Aker Arc130A строятся на Выборгском заводе для проекта освоения Новопортовского месторождения углеводородов на полуострове Ямал. Их планируется сдать летом и осенью текущего года соответственно. Ледокол проекта Aker Arc124 создается на предприятии для работы в порту Сабетта.

"Уже в апреле планируется выход на испытания первого ледокола снабжения проекта Aker Arc130A, который сейчас строится на Выборгском заводе. [Сейчас в Выборге строятся] два ледокола этого проекта плюс ледокол [проекта Aker Arc124] для Сабетты", — рассказал ТАСС Штрек.

В пресс-службе Выборгского судостроительного завода ТАСС подтвердили данную информацию, уточнив, что выход ледокола на испытания намечен на конец апреля — начало мая. По словам представителей предприятия, на настоящий момент уровень воды в акватории Финского залива вблизи Выборга не позволяет судну выйти на испытания. «Расчетный срок выхода судна на испытания — конец апреля — начало мая. Мы сейчас ждем подходящего уровня воды, потому что сейчас [уровень воды] на 70 см ниже [необходимого], мы ожидаем, что в апреле уровень воды повысится и мы сможем выйти на ходовые [испытания]», — пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия.

В нем также отметили, что второй строящийся в настоящий момент в Выборге ледокол Aker Arc130A выйдет на испытания этой осенью. Испытания портового ледокола проекта Aker Arc124 для порта Сабетта, который также строится на Выборгском судостроительном заводе, планируется начать в конце текущего года.