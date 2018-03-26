ФНС: переплатили госпошлину — уточнёнка может и не потребоваться

Налоговики рассказали, что делать, если обнаружилось, что в уже закрытом периоде была излишне уплачена госпошлина.

Инспекция напомнила, что в соответствии с НК РФ , по завершении налогового периода, исходя из данных учета и других задокументированных источников, формируется база для определения прибыли и отчислений по организации. Если в указанных сведениях обнаруживаются ошибки, корректируется налоговая база тех периодов, в которых они были допущены.

В случаях, если неправильный расчет в прошлом привел к переплате налога, или определить когда были допущены искажения невозможно, Кодекс разрешает вносить поправки текущим периодом.

В ситуациях, когда излишне уплаченной оказалась государственная пошлина, необходимо определить, по ошибке ли сумму включили в базу по налогу на прибыль или переплату вызвало новое обстоятельство, повлиявшее на зачет средств в бюджете. В последнем случае стоит говорить об увеличении текущих внереализационных доходов.

Специалисты ведомства ссылаются на Постановление Президиума ВАС РФ от 17.01.2012 № 10077/11, в котором указано, что учет налоговых отчислений в расходах в завышенном размере, как правило, не классифицируется как ошибка.

Налоговики считают, что указанная судебная позиция верна и в отношении государственной пошлины. Датой признания дохода в такой ситуации будет день принятия госорганом решения о возврате уплаченных предприятием средств.

ПИСЬМО ФНС РФ от 02.03.2018 № 03-03-06/1/13312

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