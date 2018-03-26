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На западе столицы завершается строительство храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Хорошеве
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На западе столицы завершается строительство храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Хорошеве 

Департамент градостроительной политики города Москвы 1 час назад
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Куратор Программы («Программа-200″) строительства православных храмов в Москве, советник Мэра столицы, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин, посетил с инспекционной поездкой храм в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Северо-Западном административном округе столицы и рассказал о том, что в июле текущего года основные общестроительные работы будут завершены. До конца года храм будет освещен. Проект храма рассчитан на тысячу прихожан.
Куратор Программы отметил, что в строящемся храме планируют провести первую праздничную литургию в пасхальные дни. Сегодня строителями начат монтаж иконостаса, проект которого выполнен в художественных мастерских свято-тихвинского университета, иконы находятся уже в работе. Завершаются кровельные работы, смонтирован барабан, установлен центральный купол с золоченым крестом. На колокольню к Пасхе будет поднято шатровое завершение с куполом, продолжаются фасадные работы. В храме идет внутренняя отделка помещений.
Приходской дом также находится в хорошей стадии готовности, здесь идет внутренняя отделка. Жители района с нетерпением ожидают его открытия, с самого начала существования прихода активно ведется духовно-просветительская работа. На территории храма сегодня уже действуют две детсадовские группы. В будущем планируется построить полноценный детский сад, где малыши смогут получать основы православного воспитания. Также, в перспективе у прихода строительство общеобразовательной начальной школы.
Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках Программы строительства православных храмов.
Стоит напомнить, что Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.
Программа строительства храмов реализуется полностью на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд «Поддержки строительства храмов города Москвы», сопредседателями которого являются Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.
От Стройкомплекса Москвы Программу курирует руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.
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