На западе столицы завершается строительство храма в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Хорошеве

Куратор Программы («Программа-200″) строительства православных храмов в Москве , советник Мэра столицы, депутат Госдумы ФС РФ Владимир Ресин , посетил с инспекционной поездкой храм в честь святого великомученика Дмитрия Солунского в Северо-Западном административном округе столицы и рассказал о том, что в июле текущего года основные общестроительные работы будут завершены. До конца года храм будет освещен. Проект храма рассчитан на тысячу прихожан.

Куратор Программы отметил, что в строящемся храме планируют провести первую праздничную литургию в пасхальные дни. Сегодня строителями начат монтаж иконостаса, проект которого выполнен в художественных мастерских свято-тихвинского университета, иконы находятся уже в работе. Завершаются кровельные работы, смонтирован барабан, установлен центральный купол с золоченым крестом. На колокольню к Пасхе будет поднято шатровое завершение с куполом, продолжаются фасадные работы. В храме идет внутренняя отделка помещений.

Приходской дом также находится в хорошей стадии готовности, здесь идет внутренняя отделка. Жители района с нетерпением ожидают его открытия, с самого начала существования прихода активно ведется духовно-просветительская работа. На территории храма сегодня уже действуют две детсадовские группы. В будущем планируется построить полноценный детский сад, где малыши смогут получать основы православного воспитания. Также, в перспективе у прихода строительство общеобразовательной начальной школы.

Храмовый комплекс будет являться одним из ярких образцов новой системы координации всех работ в рамках Программы строительства православных храмов.

Стоит напомнить, что Программа строительства православных храмов («Программа-200») развернута во всех округах столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить жителей города церквями в шаговой доступности, где они действительно нужны.

Вместе со строительством новых храмов, Программа предполагает широкий пласт работ по восстановлению исторических и православных объектов, которых в Москве сегодня насчитывается немало.