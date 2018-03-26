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В Гусеве, Озерске, Немане и Зеленоградске заменят уличное освещение
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В Гусеве, Озерске, Немане и Зеленоградске заменят уличное освещение 

АиФ 58 минут назад
Фото: АиФ
В Гусеве, Озерске, Немане и Зеленоградске заменят уличное освещение: устаревшие фонари заменят на энергоэффективные светодиодные светильники, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Модернизация уличного освещения Калининградской области позволит снизить расход электроэнергии не менее, чем на 40%, а также сократить затраты на обслуживание примерно в 5 раз», — говорят в региональном министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.
Всего до конца года будет заменено более четырех тысяч ламп. Отметим, что устанавливаемые светильники произведены в регионе.
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