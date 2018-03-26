В Гусеве, Озерске, Немане и Зеленоградске заменят уличное освещение

Гусеве , Озерске, Немане Зеленоградске заменят уличное освещение: устаревшие фонари заменят на энергоэффективные светодиодные светильники, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Модернизация уличного освещения Калининградской области позволит снизить расход электроэнергии не менее, чем на 40%, а также сократить затраты на обслуживание примерно в 5 раз», — говорят в региональном министерстве по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли.

Всего до конца года будет заменено более четырех тысяч ламп. Отметим, что устанавливаемые светильники произведены в регионе.