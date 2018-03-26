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ANA становится первой японской авиакомпанией, подписавшей декларацию дикой природы Букингемского дворца
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ANA становится первой японской авиакомпанией, подписавшей декларацию дикой природы Букингемского дворца 

AirCargoNews.ru 59 минут назад
Фото: AirCargoNews.ru
Как пишет AVIAV, All Nippon Airways (ANA) стала первой японской авиакомпанией, подписавшей декларацию дикой природы Букингемского дворца (UFW) о незаконной торговле дикой природой.
Подписывая декларацию, авиакомпания будет стремиться повысить осведомленность пассажиров, клиентов и персонала о природе, масштабах и последствиях незаконной торговли дикими животными.
Декларация подразумевает сотрудничество с аэропортами, экспедиторами и другими заинтересованными сторонами для активной работы с правоохранительными органами и природоохранными организациями в целях решения проблемы торговле дикими животными, а также рассмотрение вопроса о принятии надлежащих стратегий и процедур для борьбы с торговлей людьми.
В общей сложности к этой декларации присоединилось 48 авиакомпаний, а также ряд других заинтересованных сторон авиации.
Декларация содержит 11 отдельных обязательств, которые в целом объединены в следующую область приоритетности и стратегии: борьба с торговлей незаконной дикой природой; обмен информацией и обнаружение; практические меры по прекращению перевозки незаконных продуктов животного мира; и новые механизмы борьбы с незаконной торговлей дикими животными.
На прошлой неделе, выступая на Всемирном грузовом симпозиуме Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), генеральный секретарь Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры (СИТЕС) Джон Сканлон высказал мнение о тяжелом положении многих видов животных, которые подвергаются вымиранию из-за незаконной торговли, оборот которой оценивается в 20 миллиардов долларов.
Он призвал авиагрузовую отрасль продолжать свои усилия по сокращению незаконного оборота дикой природы.
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