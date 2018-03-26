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Занятие «Почки деревьев — вестники весны» состоится на Родионовской
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Занятие «Почки деревьев — вестники весны» состоится на Родионовской 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
Занятие кружка «Юные натуралисты» на базе клуба «Зеленая планета» на Родионовской улице 27 марта будет посвящено просыпающимся почкам деревьев.
— Занятие «Почки деревьев — вестники весны» рассчитано на маленьких исследователей от 5 лет, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.
Дети сделают интересные открытия, узнают много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы Мастер-класс начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
Занятие «Почки деревьев — вестники весны» состоится на Родионовской
Занятие кружка «Юные натуралисты» на базе клуба «Зеленая планета» на Родионовской улице 27 марта будет посвящено просыпающимся почкам деревьев.
— Занятие «Почки деревьев — вестники весны» рассчитано на маленьких исследователей от 5 лет, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.
Дети сделают интересные открытия, узнают много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы Мастер-класс начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)
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