Занятие «Почки деревьев — вестники весны» состоится на Родионовской

Занятие кружка «Юные натуралисты» на базе клуба «Зеленая планета» на Родионовской улице 27 марта будет посвящено просыпающимся почкам деревьев.

— Занятие «Почки деревьев — вестники весны» рассчитано на маленьких исследователей от 5 лет, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Дети сделают интересные открытия, узнают много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы Мастер-класс начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)

Занятие «Почки деревьев — вестники весны» состоится на Родионовской

Занятие кружка «Юные натуралисты» на базе клуба «Зеленая планета» на Родионовской улице 27 марта будет посвящено просыпающимся почкам деревьев.

— Занятие «Почки деревьев — вестники весны» рассчитано на маленьких исследователей от 5 лет, — рассказали в пресс-службе Мосприроды.

Дети сделают интересные открытия, узнают много нового о природе Северо-Западного административного округа Москвы Мастер-класс начнется в 16.00 по адресу: улица Родионовская, дом 2. Подробная информация и запись на кружок по телефону: 8 (499) 557-03-48. (ск)