Летающая рыбка Turkish Cargo

Как сообщает новостной сайт AVIAV, грузовая авиакомпания Turkish Cargo недавно заключила обширный транспортный контракт — перевезти 1,5 миллиона живой рыбы из Измира в Оман

1,5 миллиона золотистых спара весили около 100 тонн и сопровождались инженерами аквакультуры, которые каждый час проверяли pH-баланс, кислород и температурный уровень рыб в воде.

Транспортировка осуществлялась на чартерной основе с использованием одного из воздушных судов авиакомпании Boeing 777, а вся операция должна была быть завершена в течение 40 часов.

Главный грузовой директор Turkish Airlines Турхан Озен сказал: «Сначала они были доставлены на грузовиках в Измир через три часа после завершения первоначальной подготовки, а затем они были погружены в наш грузовой корабль, оснащенный специальным оборудованием по обработке грузов подобных грузов.

»Их отправили в Оман из Измира через три часа, так что мы смогли перевезти их в течение 24 часов в общей сложности.

«Для транспортировки 1,5 млн живой рыбы с помощью грузового судна требуется точное кондиционирование воздуха и специальные знания в области контроля кислорода и температуры.

«Кроме того, эта операция подпадает под статус перевозки опасных грузов из-за использования баллонов с кислородом».