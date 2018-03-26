Lufthansa Cargo: Мы хотим получать электронные авианакладные, а не комиссионные за их отсутствие

Введение Lufthansa Cargo комиссии за использование бумажных авианакладных (AWB) — это дополнительный налог, который немецкий перевозчик не хочет получать, сообщает AVIAV.

«Мы не хотим зарабатывать на этом, мы не хотим получать эти комиссионные. Мы хотим собирать электронные авианакладные», — сказал д-р Алексис фон Хенсброк, член правления и главный коммерческий директор Lufthansa Cargo.

Lufthansa Cargo вводит плату в размере 1 евро с апреля, и до 12 евро с октября 2018 года, чтобы покрыть затраты на ввод данных вручную из бумажных авианакладных, однако в первую очередь данная мера применяется для продвижения электронных авианакладных (e-AWB), распространённость которых по всему миру в настоящее время достигает среднего показателя в 50 процентов, согласно данным Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

Как добавил фон Хенсброк: «Прошло восемь лет с момента внедрения электронных авианакладных, и их использование росло невероятно медленными темпами, мы наблюдали, что многие стороны в отрасли довольно неохотно делают необходимые корректировки для выпуска электронных авианакладных.

»Мы решили, что пришло время использовать другой подход, потому что, если кто-то доставляет бумажную авиагрузовую накладную, это означает, что мы должны фиксировать данные вручную, что добавляет значительную стоимость».

Компания Lufthansa Cargo заявила, что хочет предоставить экспедиторам «достаточное время выполнения», чтобы они могли внести необходимые корректировки, чтобы получить гораздо более высокую долю использования электронных авианакладных.

Lufthansa Cargo в настоящее время обрабатывает 1,5 миллиона авианакладных в год, из которых половина представлена ​​в электронном виде. Фон Хенсброк сказал, что некоторые торговые полосы ближе к 90 процентам с точки зрения проникновения электронных авианакладных.

Так зачем же вводить пошлину в одностороннем порядке, возможно, создавая стимул для экспедиторов переключать свой бизнес на других перевозчиков, которые не взимают плату за бумажные авианакладные?

Как объяснил фон Хенсброк: «Это проблема ценообразования, и я хочу четко указать, что мы не обсуждали это с конкурентами ни с ИАТА, ни с другими организациями.

»Мы ввели эту плату, потому что импульс для развития электронных авианакладных все еще слишком медленный, и нам нужно сделать что-то, чтобы ускорит весь этот процесс. Это односторонний шаг, но это шаг, который, по нашему мнению, действительно необходим, чтобы участники отрасли продвигались к гораздо более высокому использованию электронных авианакладных.

«Мы считаем, что без явных финансовых последствий отрасль не сможет достичь уровня использования электронных авианакладных, который ей необходим».

Он продолжил: «Кто-то должен был это сделать, а Lufthansa Cargo всегда была новаторской компанией, пытающейся повлиять на изменения в отрасли. Это просто еще одна ситуация, когда мы берем на себя инициативу ».

Lufthansa Cargo реалистично оценивает стремление достичь 100 проц. показателя использования электронных авианакладных: «Мы знаем, что некоторые экспедиторы этого не сделают. Мы уже ввели сборы за использование бумажных авианакладных в Южной Америке, и заметили, что многие экспедиторы использовали эту ситуацию, чтобы начать продвижение к электронным авианакладным.

»Но мы также наблюдали такие ситуации, особенно от небольших экспедиторов, когда они говорят« хорошо, отлично Lufthansa, теперь вы требуете плату как за услугу, и теперь я вижу это как услугу, и я счастлив заплатить вам 12 евро, только оставьте меня в покое, и перестаньте требовать от меня переход на электронные авианакладные ».

«Будет определенное количество экспедиторов, которые просто возьмут на себя ответственность, потому что это дешевле для них, чем инвестировать в технологию для подачи электронных авианакладных».

По оценкам, средняя стоимость авианакладных составляет около 1000 долларов США, и, следовательно, плата в 12 евро, является слабым стимулом для более мелких экспедиторов с меньшим количеством деклараций.

Отзывы от индустрии «не так уж плохи», прокомментировал фон Хенсброк, добавив: «Ни один клиент не встал и сказал, что мы не должны этого делать. Большинство говорит, что мы делаем всё правильно. Конечно, не всем из них нравится, что с них взимают дополнительную плату, однако все они понимают, что это необходимый шаг для того чтобы индустрия двигалась в сторону большей оцифровки».