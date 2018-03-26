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Екатеринбуржцы попросили Путина «воскресить» телебашню
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Екатеринбуржцы попросили Путина «воскресить» телебашню 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В петиции.
Жители Екатеринбурга попросили президента РФ Владимира Путина помочь в восстановлении телебашни, взорванной 24 марта. Соответствующая петиция появилась на сайте Change.org, сообщает "Уралинформбюро".
В данный момент под петицией подписались 4 300 человек. Авторы документа в своей позиции апеллируют к тому, что против демонтажа башни в ходе опросов на улицах и в Интернете в свое время выступили 70% горожан.
"Башня могла быть реконструирована и стать символом ЭКСПО-2025 Екатеринбург и настоящим достоянием Российской Федерации… Ледовую арену, которую хотят построить на этом месте, можно было перенести, разве мало земли в России", — пишут авторы обращения к президенту (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).
Инициатором демонтажа самого известного недостроя Екатеринбурга выступил в прошлом году совладелец земельного участка под башней — "УГМК-Холдинг". Телебашня была разрушена методом газогенераторного импульсного воздействия.
На освободившемся месте собственник участка собирается построить Ледовую арену на 15 000 зрителей, однако проект этого сооружения до сих пор не готов. Как ранее заявил гендиректор АО «Ледовая арена» Данил Крицкий, завершить разработку проекта планируется до конца года.
Ранее по теме: Обломок телебашни проторчит в Екатеринбурге до мая
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