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МИД назвал заявления о причастности России к смерти Лесина спекуляцией
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МИД назвал заявления о причастности России к смерти Лесина спекуляцией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сообщения о «российском следе» в деле о смерти экс-министра печати РФ Михаила Лесина — это спекуляции, и если у США есть новые данные о смерти российского гражданина, они должны их предоставить России, заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее ряд СМИ сообщил, что британский эксперт Кристофер Стил подготовил доклад, в котором говорится о причастности России к смерти Лесина. Бывший российский чиновник скончался в Вашингтоне в ноябре 2015 года. Дело его смерти уже закрыто, следователи пришли к выводу, что речь идет о несчастном случае.
"Мы видели новые заявления о смерти Михаила Лесина, они вызвали у нас недоумение, мы их квалифицируем просто как очередные спекуляции", — сказала Захарова на брифинге в Москве.
"Опять нашли и в этом деле некий российский след. Вы не поверите, но рассуждения основываются на рассуждениях известного британского эксперта Кристофера Стила. Того самого, что составлял некое досье на Трампа. Тот факт, что Стил — бывший сотрудник разведки Великобритании, делает ситуацию еще более интересной, примечательной, курьезной, наверное. Навыки британских спецслужб по организации провокаций хорошо известны", — заявила она.
Захарова напомнила, что по официальным результатам расследования, проведенного в США, смерть Лесина наступила от несчастного случая.
"Материалы дела представляют собой закрытую информацию, поэтому мы просто не имеем права ее разглашать. Но если у американских правоохранительных органов появились новые данные, они, как нам представляется, должны в первую очередь известить российскую сторону, поскольку речь идет о гражданине России. Но я хотела бы сказать, что на этот момент к российской стороне по этому вопросу никто не обращался", — сказала она.
Управление полиции и офис федерального прокурора по округу Колумбия при поддержке ФБР ранее провели подробное расследование смерти Лесина, говорится в заключении офиса федерального прокурора. В результате расследования, которое продолжалось почти год, главный судмедэксперт округа Колумбия исправил причину смерти Лесина с «неопределенной» на «несчастный случай», дополнительной причиной смерти стало острое алкогольное отравление.
По данным ведомства, было установлено, что 57-летний Лесин вошел в свой номер в отеле Dupont Circle в последний раз около 10.48 в среду, 4 ноября 2015 года, после нескольких дней чрезмерного употребления алкоголя.
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