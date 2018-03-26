«Скоро заквакаем»: Жители райцеентра вынуждены набирать воду в пруду

С 10 марта несколько домов по улице Фролова в поселке Долгое Орловской области оказались лишены благ цивилизации. Промерз водопровод.

Глава администрации населенного пункта Евгений Жиронкин пообещал одной из семей, что воду будут подвозить. Орловцы обрадовались и этому, однако снабжение так и не было организовано.

«Ремонтники водоканала и поселковая администрация молчат, не реагируют, — сообщила РИА57 Людмила Серикова . — Пенсионеры ходят добывать воду на Михайловский пруд. Скоро заквакаем или заржем! — предположила женщина.

По мнению Людмилы Сериковой, власти ждут дружной весны, чтобы проблема решилась сама собой. Пикантности ситуации придает то, что на этой улице находится дом главы поселка. Но к этому объекту есть и дорога, и водовод в порядке.