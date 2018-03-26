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«Скоро заквакаем»: Жители райцеентра вынуждены набирать воду в пруду
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«Скоро заквакаем»: Жители райцеентра вынуждены набирать воду в пруду 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
С 10 марта несколько домов по улице Фролова в поселке Долгое Орловской области оказались лишены благ цивилизации. Промерз водопровод.
Глава администрации населенного пункта Евгений Жиронкин пообещал одной из семей, что воду будут подвозить. Орловцы обрадовались и этому, однако снабжение так и не было организовано.
«Ремонтники водоканала и поселковая администрация молчат, не реагируют, — сообщила РИА57 Людмила Серикова. — Пенсионеры ходят добывать воду на Михайловский пруд. Скоро заквакаем или заржем! — предположила женщина.
По мнению Людмилы Сериковой, власти ждут дружной весны, чтобы проблема решилась сама собой. Пикантности ситуации придает то, что на этой улице находится дом главы поселка. Но к этому объекту есть и дорога, и водовод в порядке.
Сообщение «Скоро заквакаем»: Жители райцеентра вынуждены набирать воду в пруду появились сначала на РИА 57.
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