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Смарт назначена в качестве нового руководителя для аэропорта Восточный Мидландс
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Смарт назначена в качестве нового руководителя для аэропорта Восточный Мидландс 

AirCargoNews.ru 1 час назад
Фото: AirCargoNews.ru
Карен Смарт, в настоящее время директор наземных операций в лондонском аэропорту Станстед, была назначена управляющим директором аэропорта Восточный Мидландс, сообщают эксперты AVIAV.
Смарт примет свою роль в крупнейшем в Великобритании грузовом аэропорту в апреле 2018 года и возглавит команду из более чем 500 сотрудников.
Она присоединилась к MAG, родительской группе аэропортов Манчестера, Станстеда и Восточного Мидландса, в 2014 году, и в течение своей карьеры занимала должность директора по работе с клиентами и по безопасности в аэропорту Станстед. До прихода в MAG, Самрт провела несколько лет у поставщика услуг Serco и сделал карьеру в RAF.
Она получает данную должность от Энди Клиффа, который работал с MAG в течение 19 лет и был управляющим директором аэропорта Восточный Мидландс в течение пяти лет. Клифф покидает свою должность, чтобы взять на себя новую роль в качестве генерального директора Midland Expressway, компании, ответственной за эксплуатацию дороги M6 Toll.
Чарли Корниш, исполнительный директор группы MAG, сказал: «Энди проделал огромную работу по продвижению аэропорта Восточный Мидландс в качестве важной части инфраструктуры Великобритании. Аэропорт обеспечивает ценный сервис для отдыха и деловых пассажиров по всему региону и благодаря своим значительным грузовым операциям отвечает за подпитывание национальной экономики ».
«Карен Смарт — исключительный лидер и с ее достойным послужным списком, я уверен, что она сможет создать отличный фундамент, на котором будет существовать аэропорт Восточный Мидландс».
Смарт сказал: «Это очень захватывающее время в авиационной отрасли, и принимая данную должность управляющего директора в аэропорту Восточный Мидландс, я чувствую, что была удостоена великой чести.
»Я с нетерпением жду продолжения работы по привлечению новых авиакомпаний для обслуживания данного динамичного региона, а также дальнейшего улучшения качества обслуживания клиентов».
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