Pharma.Aero подписывает Меморандум о взаимопонимании с ИАТА

Pharma.Aero и Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы способствовать развитию сотрудничества с заинтересованными сторонами с использованием фармацевтического стандарта фармацевтики CEIV, пишет AVIAV.

Натан Де Вальк, председатель Pharma.Aero, сказал: «Официальное сотрудничество с ИАТА — важный этап. Это позволит нам повысить эффективность наших инициатив и регистрировать проекты в рамках более крупной международной платформы в индустрии авиации.

»Меморандум о взаимопонимании подчеркивает наше видение в целях содействия сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами воздушного транспорта, которые поддерживают стандарт фармацевтической промышленности CEIV».

Глин Хьюз, ведущий руководитель отдела ИАТА по грузовым перевозкам, сказал: «Программа сертификации ИАТА CEIV Pharma предоставляет участникам в цепочке создания стоимости грузовых автомобилей инструменты и средства для обеспечения того, чтобы они работали с самыми высокими стандартами для обработки и транспортировки жизненно важных лекарств.

»Этот Меморандум о взаимопонимании между Pharma.aero и ИАТА формализует текущее сотрудничество между двумя организациями с целью лучшего содействия отрасли в улучшении качества услуг по транспортировке и обработке фармацевтических продуктов в авиагрузовой промышленности по всему миру».

Фрэнк Ван Гелдер, генеральный секретарь Pharma.Aero, добавил: «Меморандум о взаимопонимании акцентирует внимание на взаимной выгоде как для ИАТА, так и для Pharma.Aero. Члены Pharma.Aero сосредоточены на создании информационного наполнения, которое поможет различным фармацевтическим компаниям и операторам в сфере авиаперевозок. Мы убеждены в том, что этот меморандум поможет нашим инициативам и проектам ».

Меморандум о взаимопонимании был подписан во время Международного симпозиума ИАТА (WCS) в Далласе . Pharma.Aero также провела свое общее собрание во время WCS с большой группой своих членов, представляющих фармацевтических грузоотправителей, сообщества аэропортов, авиакомпании, экспедиторов и агентов по обработке грузов.

Было представлено состояние текущих проектов и начато осуществление ряда новых проектов.