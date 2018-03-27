Округ приведут в порядок в ходе месячника благоустройства

Юго-Восточный округ преобразится после зимы.

В рамках так называемого месячника по благоустройству территорий Юго-Восточного округа, который традиционно пройдет с 01 по 30 апреля, будут приведены в порядок дворы, парки, улицы, фасады жилых и нежилых зданий. Так, сотрудники коммунальных служб проведут ремонт малых архитектурных форм, игровых и дизайнерских элементов, освещения на детских и спортивных площадках, прогребание газонов, отремонтируют лестницы, отмостки, козырьки и цоколи. Запланировано также провести высадку кустарников и деревьев, удалить сухостой, вывезти мусор, сделать цветники и другие виды работ.

Например, в районе Лефортово, как сообщил первый заместитель главы управы Валерий Вольнов, в рамках проведения весенних благоустроительных работ на территории района запланировано приведение в порядок 194 дворовых территорий и 252 фасада жилых домов.

Кроме того, помочь сотрудникам коммунальных служб смогут и жители округа. 14 и 21 апреля состоятся общегородские субботники. На юго-востоке столицы они традиционно проходят при активном участии жителей.