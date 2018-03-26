Сингапурский консорциум займётся поддержкой развития зарубежных аэропортов

Singapore Technologies Engineering (ST Engineering), Surbana Jurong и Changi Airport Planners and Engineers (CAPE) подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), чтобы сформировать консорциум сингапурских компаний для участия в проектах развития зарубежных аэропортов, пишет AVIAV.

Консорциум планирует разработать всеобъемлющую стратегию экспорта в отношении развития аэропорта, уделяя особое внимание «Азиатско-Тихоокеанским рынкам и городам с сильным потенциалом роста».

По словам представителя консорциума, основываясь на различных сильных сторонах компаний-партнеров консорциума, группа будет предоставлять «комплексные решения, которые могут трансформировать глобальную индустрию развития аэропортов».

Имея опыт и знания в области аналитики данных и искусственного интеллекта, ST Engineering рассчитывает предоставить передовые решения следующего поколения, которые объединят глобальные Интеллектуальные Города (Smart Cities) и преобразуют деятельность в аэропортах.

Компания Surbana Jurong активно занимается урбанизацией, индустриализацией и инфраструктурным планированием, может предложить набор услуг, которые охватывают генеральное планирование аэропорта, крупномасштабную инфраструктуру и проектные услуги, а также консультационные услуги для авиационного сектора.

CAPE, ведущий консультант по аэродромной инженерии для Changi East Development, который занимает пятый терминал Сингапурского аэропорта Чанги, добавит свой опыт в таких областях, как генеральное планирование аэропорта, проектирование, планирование терминалов и управление проектами.

Меморандум о взаимопонимании был подписан Винсентом Чонгом, президентом и исполнительным директором ST Engineering, Вонг Хеанг Файном, генеральным директором Surbana Jurong, и Питером Ли, управляющим директором CAPE.

Чонг прокомментировал: «Аэропорты будущего сами по себе являются местом назначения — менее похожими на транзитные хабы и больше напоминающие небольшие Интеллектуальные Города.

»Именно здесь компания ST Engineering, обладающая лучшими разработками и технологиями, в сотрудничестве с нашими партнерами, Surbana Jurong и CAPE, может позитивно повлиять на индустрию авиаперевозок — создание целостных решений, которые используют новые технологии и процессы для развития умных-аэропортов».

Файн отметил: «Как одна из крупнейших азиатских консалтинговых компаний в области городской инфраструктуры, сильные стороны Surbana Jurong заключаются в способности вплетать аэропорты в окружающие городские инфраструктуры, создавая яркие аэротрополисы, которые способствуют экономическому развитию городов и аэропортов городов будущего.

»Опыт нашей команды в авиации охватывает Сингапур , Азию и Ближний Восток. Благодаря сотрудничеству с CAPE и ST Engineering мы можем предложить комплексное решение для авиационных клиентов по всему миру ».

Ли добавил: «Проработав на более 60 проектах в более чем 20 странах, CAPE имеет большой опыт в широком спектре услуг, включая генеральное планирование, проектирование аэропортов, проектирование терминалов и управление проектами.

»Это партнерство использует сильные стороны и опыт трех хорошо известных сингапурских компаний, предлагающих индивидуальные и комплексные инженерные решения для аэропортов по всему миру».

В ближайшие месяцы компании планируют расширить присутствие консорциума на целевых зарубежных рынках в рамках процесса, который будет включать определение требований к участию в тендере, а также разработку передовой практики и рыночного подхода, рекомендованного руководящим комитетом.